В Екатеринбурге стартовал молодёжный кубок мира по хоккею

Старт турниру дали Евгений Куйвашев и Алексей Морозов. Фото: областной департамент информполитики

В Екатеринбурге начался молодёжный кубок мира по хоккею. Старт турниру дали глава региона Евгений Куйвашев и управляющий директор молодёжной хоккейной лиги Алексей Морозов.

Как сообщает областной департамент информационной политики, матчи турнира будут проходить сразу на двух площадках – в КРК «Уралец» в Екатеринбурге и в Ледовой арене им. Александра Козицына в Верхней Пышме. За кубок молодёжного ЧМ сразятся восемь команд из России, Финляндии, Швейцарии, Латвии, Швеции, Чехии и Казахстана. Сборную России будут представлять молодёжная команда «Автомобилиста» и московская «Красная Армия».

«Уральцы гордятся тем, что Свердловская область вновь стала местом проведения столь престижного турнира. В последние годы мы сделали ставку на комплексное развитие уральской хоккейной школы, которая воспитывает сильных, перспективных игроков – восходящих звезд российского хоккея. Кубок мира обязательно поможет нашим ребятам отточить своё мастерство и проверить себя в серьёзных международных матчах. Уральцы любят хоккей, ценят азарт и красоту этой великой игры», – заявил на открытии кубка мира Евгений Куйвашев.

Отметим, что Свердловская область принимает Кубок мира по хоккею среди молодёжи уже во второй раз. Нынешний турнир продлиться до 27 августа.