«Авто» разгромил финский «Йокерит» на молодёжном кубке мира по хоккею

«Авто» разгромил финский «Йокерит» 8:2. Фото: Молодёжная хоккейная лига

В рамках стартовавшего Екатеринбурге и Верхней Пышме молодёжного кубка мира по хоккею екатеринбургский «Авто» нанёс сокрушительное поражение финскому «Йокериту». В другом матче чешский «Тршинец» уступил «Снежным Барсам» из Казахстана.

Сразу после того, как врио губернатора Свердловской области и Евгений Куйвашев и управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги Алексей Морозов объявили седьмой Кубок мира открытым, на лёд РК «Уралец» вышли хоккеисты «Авто» и «Йокерита».

Как сообщает сайт Молодёжной хоккейной лиги, уже в первом периоде в воротах финнов оказалось две шайбы. Нашей молодёжке удалось отличится в меньшинстве, и в большинстве. В начале второй 20-минуткй Никита Белецкий довёл счёт до разгромного, однако затем финским хоккеистам удалось отквитать две шайбы, сократив разрыв до минимального. И всё же, на перерыв «Авто» уходил с преимуществом в две шайбы: защитник Александр Щемеров успел на добивание - 4:2. В третьем периоде подопечные Виталия Соловьёва не оставили камня на камне от финских сверстников: в воротах «Йокерита» побывали 4 безответных шайбы. Итоговый счет 8:2 в пользу «Авто».

«Ребята сыграли хорошо, на раскатке чувствовалась небольшая нервозность, но мы удачно провели начало матча, выполнили установку, забросили хорошие шайбы. Соперник тоже играл хорошо, просто мы лучше воспользовались своими возможностями. Не сказал бы, что уверенность крепла с каждым голом, все же при счете 3:0 мы дважды пропустили, однако сделали правильные выводы и провели оставшееся время на хорошем кураже», - сказал главный тренер «Авто» Виталий Соловьёв,

Параллельно на арене им А. Козицына в Верхней Пышме встречались «Тршинец» (Чехия) – «Снежные Барсы» (Казахстан). Победу со счётом 1:2 праздновали молодые хоккеисты из Казахстана.

Ранее за несколько часов до официального открытия турнира в Екатеринбурге и Верхней Пышме состоялось еще два поединка. В группе А дебютант турнира «Давос» разгромил сверстников из ХК «Рига» 4:1, а обладатель Кубка Харламова «Красная Армия» такде с крупным счётом обыграла клуб «МОДО» из Швеции - 5:2.