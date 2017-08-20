Политика 20 августа 2017, 14:13

Сергей Собянин раскритиковал Вконтакте идею переноса столицы за Урал

Сергей Собяин навзал идею «гениальной».

Сергей Собяин навзал идею «гениальной». Фото: страница Вконтакте

Мэр Москвы Сергей Собянин раскритиковал идею о переносе столицы за Урал. Градоначальник назвал задумку «гениальной».

«Перенести столицу на Дальний Восток – «гениальная» идея. Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тысяч км от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом», - написал на своей странице Вконтакте Сергей Собинин.

По сообщению «ИТАР-ТАСС» с идеей о переносе столицы «за Урал» накануне выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Свою инициативу общественный деятель аргументировал потерей Россией геополитических преимуществ в результате «гиперцентрализированости» государства. По мнению политика, ситуацию поможет исправить смещение акцентов развития в сторону Сибири и Дальнего Востока.

Свою «Доктрину размосквичивания» Юрий Крупнов направил первым лицам страны. Пока его идеи не нашли поддержки властей.

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Областная газета Свердловской области

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