Сергей Собянин раскритиковал Вконтакте идею переноса столицы за Урал

Сергей Собяин навзал идею «гениальной». Фото: страница Вконтакте

Мэр Москвы Сергей Собянин раскритиковал идею о переносе столицы за Урал. Градоначальник назвал задумку «гениальной».

«Перенести столицу на Дальний Восток – «гениальная» идея. Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тысяч км от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом», - написал на своей странице Вконтакте Сергей Собинин.

По сообщению «ИТАР-ТАСС» с идеей о переносе столицы «за Урал» накануне выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Свою инициативу общественный деятель аргументировал потерей Россией геополитических преимуществ в результате «гиперцентрализированости» государства. По мнению политика, ситуацию поможет исправить смещение акцентов развития в сторону Сибири и Дальнего Востока.

Свою «Доктрину размосквичивания» Юрий Крупнов направил первым лицам страны. Пока его идеи не нашли поддержки властей.