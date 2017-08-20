Общество 20 августа 2017, 14:31

В праздновании Дня города в Екатеринбурге приняли участие миллион человек

Грубых нарушений в День грода не зафиксировано

Грубых нарушений в День грода не зафиксировано. Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

Полицейские отчитались об обеспечении общественного порядка во время празднования Дня города. По данным правоохранителей, в торжествах приняли участие миллион жителей и гостей уральской столицы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, грубых нарушений общественного порядка во время праздника удалось избежать. Всего было задержано 20 человек, в отношении которых составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

В общей сложности в рамках празднования 294-летия города в уральской столице работало более 30 площадок. Для охраны общественного порядка были задействованы комплексные силы полиции, военнослужащие Росгвардии, сотрудники частных охранных предприятий и члены добровольных народных дружин.

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Областная газета Свердловской области

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