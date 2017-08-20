Кубок Екатеринбурга по парусному спорту отправляется во Владивосток

Экипаж из Екатеринбурга занял третье место. Фото: организаторы турнира.

Победителями юбилейной парусной регаты «Кубок Екатеринбурга» стал экипаж из Владивостока Соревнования традиционно были приурочены к празднованию Дня города.

Как сообщают организаторы турнира, гонки прошли на территории «Губернского яхтклуба «Коматек». На акватории Верх-Исетского пруда Екатеринбурга собрались сильнейшие гонщики-матчевики из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Новоуральска и Владивостока. В общей сложности на воду вышли 9 экипажей.

В проведение соревнований внесла свои корректировки капризная уральская погода: если первый гоночный день отличился замечательными ветровыми условиями, то на второй день из-за отсутствия ветра не удалось провести ни одной гонки. Третий гоночный день начался со слабого ветра. Однако участники регаты вышли на воду с самого утра, чтобы использовать первую же возможность начать гонки. Финальный гоночный день был дождливым, прохладным, со слабым ветром, который проверил яхтсменов не только на спортивное мастерство, но и на умение правильно применить тактические приемы ведения парусных гонок.

В итоге победителями турнира стал экипаж из Владивостока. На втором месте гонщики из Санкт-Петербурга. На третьем месте представители Екатеринбурга.

Отмечается, что регата проводится в дисциплине матчевых гонок и является одним из самых популярных соревнований в России. В этом году турнир приобрел международный статус, благодаря включению в календарь Супер-лиги. Супер-лига была создана в Германии с целью популяризации матчевых гонок как одной из самых динамичных и зрелищных дисциплин парусного спорта. Сотрудничество Свердловской Федерации Парусного Спорта с этой организацией позволило внести юбилейную регату Кубок Екатеринбурга-2017 в международную серию матч-рейсов.