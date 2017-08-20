В Серове закрыли зловонный цех полуфабрикатов

В Серове Роспотребнадзор проверил местный цех по производству мясных полуфабрикатов. В работе предприятия нашлось множество нарушений.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в ходе проведения внеплановой проверки были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Самые основные из них – на предприятии не проводилось исследование мяса, сотрудники не проходили периодические медицинские осмотры и гигиеническую аттестацию. Кроме того, раковины в цеху не были не оборудованы смесителями, в помещении не было мыла, щетки и устройства для дезинфекции рук. В цехе для разделки мяса и холодильнике для сырья стоял стойкий зловонный запах, на скользком полу отчетливо виднелись подтеки крови. Не соответствовала требованиям и выявленная продукция.

Согласно заключению Роспотребнадзора, эти нарушения представляют угрозу для жизни и здоровья людей и могут привести к распространению массовых инфекционных заболеваний среди населения.

Материалы проверки и административного дела были переданы в Серовский районный суд Свердловской области, по решению которого деятельность цеха по производству мясных полуфабрикатов приостановлена на 90 суток.