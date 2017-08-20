Общество 20 августа 2017, 16:53

В Серове закрыли зловонный цех полуфабрикатов

В Серове Роспотребнадзор проверил местный цех по производству мясных полуфабрикатов. В работе предприятия нашлось множество нарушений.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в ходе проведения внеплановой проверки были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Самые основные из них – на предприятии не проводилось исследование мяса, сотрудники не проходили периодические медицинские осмотры и гигиеническую аттестацию. Кроме того, раковины в цеху не были не оборудованы смесителями, в помещении не было мыла, щетки и устройства для дезинфекции рук. В цехе для разделки мяса и холодильнике для сырья стоял стойкий зловонный запах, на скользком полу отчетливо виднелись подтеки крови. Не соответствовала требованиям и выявленная продукция.

Согласно заключению Роспотребнадзора, эти нарушения представляют угрозу для жизни и здоровья людей и могут привести к распространению массовых инфекционных заболеваний среди населения.

Материалы проверки и административного дела были переданы в Серовский районный суд Свердловской области, по решению которого деятельность цеха по производству мясных полуфабрикатов приостановлена на 90 суток.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (20 августа)

Любовь Галкина стала первой представительницей нашей области, завоевавшей олимпийские медали в стрельбе. За ней последовали Сергей Поляков, Наталья Падерина и Владимир Масленников. Фото: РИА "Новости"
Уроженка Алапаевска, выиграв олимпийское золото, стала почётным гражданином двух городов

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

«Реальный театр»

«Реальный театр»