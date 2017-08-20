Пловчиха из Екатеринбурга завоевала серебро в первый день летней Универсиады

Сегодня, 20 августа, в Тайбее (Тайвань) прошёл первый медальный день XXIX Всемирной летней Универсиады. Пловчиха из Екатеринбурга Полина Лапшина завоевала серебро в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

В финале на дистанции 4х100 м сборная России, в составе которой выступали Мария Каменева, Полина Лапшина, Анастасия Гуженкова и Арина Опёнышева, стала второй (3.39,39), уступив победу команде Канады (3.39,21). Бронза в активе американок (3.40,09).

Отметим, что на Универсиаде в Тайбее честь сборной России защищают пять спортсменов из Свердловской области. Вместе с Полиной Лапшиной в плавании выступает Валерия Саламатина, а также мастер маленькой ракетки Вильдан Гадиев, тяжелоатлет Егор Климонов и представительница роллер-спорта Анна Присталова.

В общекомандном зачёте после первого дня Универсиады сборная России занимает пятое место (1-1-5). Лидирует команда КНДР (3-2-0).