Спорт 20 августа 2017, 18:40

"Снежные Барсы" одержали вторую победу на Кубке мира МХЛ

Второй игровой день молодёжного Кубка мира, проходящего в Екатеринбурге и Верхней Пышме начался двумя матчами.

«Снежные Барсы» из Астаны уверенно обыграли шведский «МоДо» со счётом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) и практически обеспечили себе выход в полуфинал из группы «В».

В группе «А» встречались команды, проигравшие в первом туре – «Рига» и «Йокерит». Рижане в начале второго периода ушли в отрыв (4:1), но «Йокерит», накануне крупно проигравшие хозяевам турнира, вернул интригу матчу, забросив две шайбы. Лишь в самой концовке латвийские хоккеисты окончательно закрепили победный результат – 5:3 (3:1, 1:3, 1:0).

В 19.00 начнутся ещё два матча. В КРК «Уралец» в споре за единоличное лидерство в группе «А» сойдутся «екатеринбургский «Авто» и швейцарский «Давос», а в Верхней Пышме сыграют обладатель Кубка Харламова московская «Красная Армия» и чешский «Тршинец».

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Областная газета Свердловской области

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