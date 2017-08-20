«Авто» по буллитам обыграл швейцарский «Давос»

Во втором матче на Кубке мира среди молодёжных команд екатеринбургский «Авто» не смог сохранить добытое преимущество в три заброшенные шайбы.

Первый период прошёл с преимуществом «Авто», но лишь за 33 секунды до перерыва в воротах швейцарцев побывала первая заброшенная шайба – Антон Кошелев реализовал большинство. Спустя 25 секунд счёт стал уже 2:0 в пользу екатеринбуржцев – отличился Павел Воронков. Владислав Шишков на 31-й минуте забросил третью шайбу, когда «Автомобилист» опять имел численное преимущество. Ничего не предвещало перемен к худшему, но на 34-й минуте Штефан Шпиннель убежал к воротам «Авто» и сократил отставание, а едва хозяева отбились две минуты в меньшинстве, как уже в равных составах Марино Мизани сократил отставание до минимума. И наконец на 57-й минуте «Давос» реализовал преимущество, сравняв счёт – третью шайбу забросил Томас Хоффман. Более того, за 15 секунд до конца основного времени екатеринбуржцы едва не пропустили и четвёртую шайбу.

Практически весь овертайм «Авто» штурмовал ворота соперников, но максимум, чего удалось добиться – это попадание в перекладину. А на последних секундах игрок «Давоса» Рамон Таннер убежал один на один с вратарём «Авто» Михаилом Дробышевским, но бросал уже после сирены. По буллитам победа всё-таки досталась «Авто» - 4:3.

В другом вечернем матче «Красная Армия» без проблем разгромила чешский «Тршинец» - 6:0. После двух туров положение команд в группе «А» таково: «Авто» и «Давос» по 4 очка, «Рига» - 3, «Йокерит» - 0. В группе «В» у «Красной Армии» и «Снежных Барсов» из Астаны по 6 очков, «Тршинец» и «МоДо» оба свои матча проиграли. В понедельник на Кубке мира среди молодёжных команд выходной. «Авто» в третьем туре сыграет 22 августа с «Ригой».