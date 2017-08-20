Высокопоставленный единоросс предложил в Facebook перенести столицу в Екатеринбург

Дмитрий Орлов назвал Екатеринбург адекватным вариантом для новой столицы. Фото: Сайт "Единой России"

Член Высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов предложил перенести столицу из Москвы в Екатеринбург. С соответствующим заявлением партиец выступил на своей страничке в Facebook.

Дискуссия в социальных сетях по поводу возможного переноса столицы за Урал продолжается. Сегодня член Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов назвал оптимальным городом для новой столицы Екатеринбург. При этом, подобное развитие событий генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций назвал маловероятным.

«Москва находится далеко от географического центра России, а ее развитие приводит к гипертрофии Московской агломерации (от сверхконцентрации налоговых поступлений до перенаселения). Даже этих двух аргументов достаточно для начала серьёзной дискуссии о переносе столицы России на Урал, в Поволжье или в Западную Сибирь. Наиболее адекватным решением мог бы стать Екатеринбург, а часть столичных функций можно было бы делегировать нескольким городам. Впрочем, вероятность реализации такого сценария я оценил бы как невысокую», - говорится в посте Дмитрия Орлова на странице в Facebook.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ» с идеей о переносе столицы «за Урал» выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Свою инициативу общественный деятель аргументировал потерей Россией геополитических преимуществ в результате «гиперцентрализированости» государства. По мнению политика, ситуацию поможет исправить смещение акцентов развития в сторону Сибири и Дальнего Востока.

Идею Юрия Крупнова резко осудил мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник назвал данную инициативу «гениальной».