Молодой режиссёр из Екатеринбурга позвал Владимира Путина на премьеру фильма о Григории Перельмане

Владимир Путин ответил на вопросы участников "Тавриды". Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетил форум «Таврида», где сейчас проходит смена «Творческая команда страны» (участниками стали молодые люди из разных регионов России, которые активно проявили себя за все годы работы форума). В числе тех, кому удалось задать вопрос Владимиру Путину, оказался ученик Николая Коляды, режиссёр из Екатеринбурга Андрей Григорьев.

Создатель фильма «Васенин» рассказал президенту о своём новом проекте. Это художественный фильм о Григории Перельмане – всемирно известном математике.

- Год мы разрабатывали этот проект, поздравляли Григория Яковлевича с днём рождения, с 50-летием, с оркестром под окнами, как-то так немного маргинально, но все было просто супер. И 8 июня удалось встретиться лично...Удалось очень много. И сейчас мы переходим на производственную стадию. То есть мы бы хотели Вас попросить, очень попросить, чтобы Вы (нам денег не надо)… Нам нужно, чтобы Вы написали рекомендательное письмо Министерству культуры, потому что это очень приветствуется, рекомендательные письма. И если у нас будет такая оценка, Вы – первый зритель в стране, и успех: «28 панфиловцев» – успех, «Легенда 17» и многих других фильмов во многом, мне кажется, они обязаны Вам, - рассказал Андрей Григорьев.

Владимир Путин пообещал, что постарается посетить премьеру фильма, которая намечена на июнь 2019 года.