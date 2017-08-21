В посёлке Лосиный прикрыли крупнейшее на Урале нелегальное производство алкоголя

Неизвестно, сколько нелегального алкоголя успело уйти на продажу. Фото: Александр Зайцев

Сотрудники Росалкогольрегулирования обнаружили крупнейшее на Урале нелегальное производство алкоголя. Продукция имела поддельные ФСМ — федеральные специальные марки, сообщает пресс-служба ведомства.

На производстве работали три автоматические линии розлива и ёмкостной парк. Правоохранители обнаружили около 100 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, более 56 тысяч литров этилового спирта и 257 тысяч бутылок водки различных наименований - всего, по оценкам экспертов, продукции на сумму более 45 миллионов рублей.

Как рассказала заместитель руководителя пресс-службы МВД по Свердловской области Нина Пелевина, производством занимались более 30 иностранных граждан, нелегально проживающих в России.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье 171.1. УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере».