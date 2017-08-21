Роспотребнадзор открыл горячую линию по качеству детских товаров

Горячая линия Роспотребнадзора поможет не ошибиться в выборе детских товаров. Фото: Александр Исаков

Сегодня, 21 августа, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей запускает традиционную Всероссийскую горячую линию по качеству детских товаров и школьных принадлежностей. Консультации продлятся до 4 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

В эти дни свердловчане смогут задать экспертам любой интересующий их вопрос о детской одежде, обуви, игрушках, канцелярских принадлежностях и даже мебели— какую маркировку и сопровождающие документы они должны иметь, как удостовериться в качестве и безопасности, как вернуть или обменять товар.

Подобные горячие линии Роспотребнадзор традиционно проводит три раза в год: к Международному дню защиты детей, к 1 сентября и к Новому году. Каждый раз специалисты принимают звонки от тысяч потребителей по всей России.