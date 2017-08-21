В Екатеринбурге вынесли приговор продавщице советской госнаграды

Жительница Екатеринбурга торговала медалью "За отвагу". Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Екатеринбурге транспортные полицейские задержали женщину при попытке продать медаль «За отвагу». Изъятая госнаграда будет передана в администрацию Президента Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в июне 2017 года подсудимая разместила в Интернете объявление о продаже медали «За отвагу». С покупателем обвиняемая встретилась на Железнодорожном вокзале Екатеринбурга. После продажи награды за 1000 рублей, женщина была задержана сотрудниками транспортной полиции. Как показала экспертиза, проданная медаль «За отвагу» является подлинной государственной наградой СССР.

Мировым судьёй судебного участка №4 Железнодорожного судебного района женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ ("Сбыт государственных наград"). Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил подсудимой наказание в виде штрафа.