Общество 21 августа 2017, 10:41

Под Екатеринбургом установили стелу в память о погибших мотоциклистах

По Екатеринбургом установили первую в России стелу памяти погибшим мотоциклистам. Монумент появился около кафе «Для друзей» на 171-м км трассы Екатеринбург – Серов.

Как сообщают организаторы мероприятия, на открытие памятника приехали мотоциклисты со всей России. Своих делегатов прислали байк-клубы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Новокузнецка, Новосибирска, Сургута, Урая. Свердловскую область представляли байкеры из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Кушвы, Качканара, Нижней Туры, Лесного других населённых пунктов. В общей сложности в церемонии приняли участие около 300 человек, в том числе 250 байкеров.

Организаторами идеи выступили президенты байк-клубов «Лесные братья» из Лесного и «Северный цвет» из Кушвы. По словам инициаторов установки памятника, данное событие было бы невозможно без активного участия мотоциклистов Урала и Сибири, поскольку стела построена исключительно на пожертвования байкеров и сочувствующих.

Монумент выполнен в виде металлической опоры, которую венчает парящий белый ангел на мотоцикле, а внизу висит колокол, ударив в который, можно отдать дань памяти погибшему мотоциклисту.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (21 августа)


У свердловчан появились музыкальные "Галлюцинации"

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

«Реальный театр»

«Реальный театр»