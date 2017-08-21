Под Екатеринбургом установили стелу в память о погибших мотоциклистах

По Екатеринбургом установили первую в России стелу памяти погибшим мотоциклистам. Монумент появился около кафе «Для друзей» на 171-м км трассы Екатеринбург – Серов.

Как сообщают организаторы мероприятия, на открытие памятника приехали мотоциклисты со всей России. Своих делегатов прислали байк-клубы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Новокузнецка, Новосибирска, Сургута, Урая. Свердловскую область представляли байкеры из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Кушвы, Качканара, Нижней Туры, Лесного других населённых пунктов. В общей сложности в церемонии приняли участие около 300 человек, в том числе 250 байкеров.

Организаторами идеи выступили президенты байк-клубов «Лесные братья» из Лесного и «Северный цвет» из Кушвы. По словам инициаторов установки памятника, данное событие было бы невозможно без активного участия мотоциклистов Урала и Сибири, поскольку стела построена исключительно на пожертвования байкеров и сочувствующих.

Монумент выполнен в виде металлической опоры, которую венчает парящий белый ангел на мотоцикле, а внизу висит колокол, ударив в который, можно отдать дань памяти погибшему мотоциклисту.