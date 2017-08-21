Россия стала одним из мировых лидеров по оказанию гуманитарной помощи

Российская Федерация помогла уже 140 государствам, на территории которых произошли ЧП и военные конфликты. Сегодня она является одним из мировых лидеров по оказанию гуманитарной помощи и содействия, сообщает Интерфакс со слов пресс-службы МЧС России.

Россия начала взаимодействовать с ООН в 1993 году. За это время она приняла участие в 430 операциях по оказанию гуманитарной помощи. Среди них — доставка гуманитарных грузов, помощь в проведении спасательно-поисковых работ, ликвидация ЧП, тушение природных пожаров, разминирование территорий, эвакуация российских граждан. География охватывает 140 государств по всему земному шару.

Количество таких операций продолжает увеличиваться — только за последний год их число возросло на 130. Этот показатель позволил присвоить России статус одного из мировых лидеров по оказанию гуманитарной помощи.

В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что подобное реагирование обеспечивает надёжную поддержку внешнеполитической линии страны.