Перед началом учебного года в Екатеринбурге на 4% подорожала аренда квартир

После долгого периода снижения цен, аренда жилья вновь начала дорожать. Фото: N1.RU

Накануне сентября, когда студенты начинают активно снимать жильё, резко изменилась ситуация на рынке аренды недвижимости. Средняя по городу арендная ставка достигла 18,4 тыс. рублей в месяц: по сравнению с июнем рост составил 4%.

Как сообщает пресс-служба портала N1.RU, наиболее сильно подорожала аренда двухкомнатных квартир. Сейчас в Екатеринбурге их можно снять в среднем за 19,6 тыс. рублей в месяц. В июне это обошлось бы на тысячу рублей дешевле.

Самый востребованный вариант у студентов — однокомнатная квартира. Сейчас средняя цена её аренды по Екатеринбургу составляет 16 тыс. рублей в месяц. В начале лета аналогичная сумма равнялась 15,5 тыс. рублей. Самые дорогие квартиры традиционно сдаются в центре — по 20 тыс. рублей в месяц. А самыми дешёвыми районами оказались Химмаш и Вторчермет: там «однушки» сдаются примерно по 13 тыс. рублей в месяц.