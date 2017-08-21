Николай Коляда назвал перенос столицы в Екатеринбург хорошей идеей

Николай Коляда: «А чё бы и нет?!». Фото: Павел Ворожцов

Идею переноса столицы из Москвы в Екатеринбург поддержал Николай Коляда. Свою точку зрения уральский драматург опубликовал на своей странице в Facebook.

Обсуждение темы с переносом столицы «за Урал» в социальных сетях продолжается. Основатель «Коляда-театра» назвал инициативу хорошей идеей и отметил, что жители Урала не против, чтобы Екатеринбург стал столицей России.

«Хорошая идея. Екатеринбург должен стать столицей России. Ну когда-то ведь Назарбаев перевёл столицу Казахстана из Алма-Аты в Целиноград и сделал Астану. Мы на Урале не против стать столицей. А чё бы и нет?! А Москва пусть отдыхает пока», - написал знаменитый драматург.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», перенести столицу именно в Екатеринбург накануне предложил член Высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов. Свою точку зрения политик также опубликовал на своей страничке в Facebook.

С общей идеей о переносе столицы «за Урал» выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Инициативу общественника резко осудил мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник на своей странице ВКонтакте назвал данную инициативу «гениальной».