Баскетболист из УрФУ представит Россию на всемирных соревнованиях

Илья готов биться за победу. Фото: пресс-служба УрФУ.

Баскетболист Илья Агинских из нижнетагильского филиала УрФУ отправился в Тайбэй. Там в составе мужской сборной России он поборется за победу на Всемирной летней Универсиаде 19-30 августа, сообщила пресс-служба вуза.

В мужском баскетбольном турнире универсиады будут участвовать 24 команды, которых поделят на 4 группы. Противниками россиян станут игроки из Мозамбика, Израиля, Украины, Австралии и Литвы.

В ходе подготовки к Универсиаде студенческая сборная России также приняла участие в Asia-Pacific University Basketball Challenge — он проходил с 10 по 16 августа в Сеуле, Южная Корея. На этом турнире спортсмены завоевали серебро.