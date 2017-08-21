Евгений Куйвашев предложил увеличить число областных конкурсов для молодёжи в сфере науки и техники

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев предложил увеличить количество конкурсов по научно-технологическим разработкам, организуемым на Среднем Урале. Об этом сообщает областной департамент информполитики.
Такое заявление прозвучало на конференции по поводу окончания первой смены в центре поддержки талантливой молодёжи «Золотое сечение». По мнению главы региона, подобные конкурсы необходимо проводить совместно с промышленниками, под их повестку и заказ.
— Это будет выгодное для всех предложение, учитывающее потребности всех сторон, — отметил Евгений Куйвашев.
— Важно, чтобы проявленный талант, способности, повышенная работоспособность поддерживались и развивались. Здесь нужны индивидуальные подходы, — высказалась за эту идею руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва.