Жители Екатеринбурга меньше всех на Урале покупают смартфоны

Смартфоны прочно завоевали статус «первого устройства». Фото: Александр Зайцев

В первом квартале 2017 года на Уральском рынке было продано 1 млн 339 тысяч смартфонов. Меньше всего гаджетов купили жители Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба «Евросети», в целом по Уралу наблюдается положительная динамика: с января по июль было продано на 13% больше смартфонов, чем за алогичный период прошлого года. В денежном выражении рынок прирос на 19%, оборот составил 16,1 млрд рублей. Средняя цена на устройства также подросла на 5% и составила 12 000 рублей.

Специалисты связывают такую статистику укреплением рубля, стабилизацией экономической ситуацией в стране, лояльностью банков к клиентам, а также снижением ритейлерами цен на устройства и совместными акциями с производителями.

Максимальный прирост как в количестве купленных смартфонов, так и в выручке продемонстрировала Пермь - 13% и 14%. Наименьшие показатели у Екатеринбурга: 6% и 11% соответственно.

Первое место в количественном выражении на Уральском рынке занимают смартфоны стоимостью от 5 до 10 тысяч рублей (32%). На втором месте устройства с ценником от 2 до 5 тысяч рублей (26%), на третьем – от 10 до 15 тысяч рублей.

Что касается планшетов, то по статистике, за первое полугодие 2017 года в Уральском федеральном округе было приобретено около 170 тысяч устройств, что на 23% ниже результатов аналогичного периода 2016 года. В денежном выражении рынок планшетов продемонстрировал падение в 26% и составил около 1 млрд рублей. Средняя цена планшета сократилась на 3% и составила 8 000 рублей.