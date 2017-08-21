Коммунальщики Екатеринбурга вывезли после Дня города сотни кубометров мусора

Коммунальщики приступили к уборке сразу после салюта. Фото: Павел Ворожцов

В администрации Екатеринбурга отчитались о ночной уборке города после празднования Дня города. Александр Якоб поблагодарил все службы за слаженную работу.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в День города службы благоустройства работали по традиционному и доказавшему свою эффективность плану. Специальные уборочные бригады трудились на основных площадках в течение всего дня. Они собирали мусор, а также очищали переполненные урны и контейнеры.

Благодаря взаимодействию с ГИБДД коммунальные машины могли свободно подъезжать к контейнерам с мусором на закрытых для движения транспорта участках и беспрепятственно вывозить отходы.

К основной уборке улиц коммунальщики приступили сразу по завершении салюта. После того как сотрудники ГИБДД переместили гуляющих на тротуары, на дороги уральской столицы выехала уборочная техника. Первой шла поливомоечная машина, которая смывала весь мусор вправо, после чего его собирали едущие следом 4-5 «Бродвеев». Завершала уборку вакуумная техника, которая пылесосила улично-дорожную сеть.

Колонна коммунальных машин проехала по Ленина от Карла Либкнехта до Вайнера и обратно. Второе звено очищало улицы Московскую, Челюскинцев, Бориса Ельцина и 8 Марта.

«По предварительным подсчётам, за сутки коммунальные службы собрали и вывезли на полигоны порядка нескольких сотен кубометров мусора. Благодаря ночной уборке уже к шести часам утра Екатеринбург начал трудовую неделю чистым и опрятным», - говорится в сообщении городской администрации.