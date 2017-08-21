"Город должен развиваться". На теледебатах Евгений Куйвашев прокомментировал строительство Храма на воде

Евгений Куйвашев на теледебатах. Фото: channel4.ru

Сегодня на "4 канале" прошли очередные теледебаты кандидатов в губернаторы Свердловской области, в которых приняли участие кандидат от "Единой России" Евгений Куйвашев и кандидат от партии "Зелёных" Константин Киселёв. Пожалуй, самой острой темой, которую подняли кандидаты, стало строительство храма Святой Екатерины в акватории Городского пруда.

Константин Киселёв заявил, что "до 50 процентов населения против строительства храма", поскольку он "строится на костях" и закрывает эстетическую панораму.

- Запретить строительство в акватории Городского пруда - самый радикальный способ. Вопрос непростой и требует комплексного решения. Город должен развиваться и расти. Надо думать, как привлечь в город туристов и дополнительные финансы. Если люди хотят построить что-то для людей - не вижу в этом ничего плохого. Такие проекты утверждаются на градостроительных советах. Где и как строить - решают специалисты. Любое строительство в ключевых местах должно учитывать мнение людей. Но надо разделять мнение населения и общественных террористов, - парировал Евгений Куйвашев.

В числе вопросов, которые обсудили кандидаты - создание агломерации "Большой Екатеринбург", изменения в экологическом законодательстве, привлечение дополнительных доходов в бюджет и возможность создания "Фонда муниципальных программ", где муниципальные образования могли бы получать средства на разработку проектов для участия в федеральных программах.