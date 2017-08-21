Политика 21 августа 2017, 12:40

Евгений Куйвашев поздравил свердловского спортсмена Антона Шипулина с юбилеем

Антону Шипулину исполнилось 30 лет

Антону Шипулину исполнилось 30 лет. Фото: Алексей Кунилов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил победителя Олимпийских игр и чемпионата мира по биатлону Антона Шипулина с 30-летием. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

«Горжусь тем, что такой выдающийся спортсмен, как Вы, защищает честь Свердловской области на российских и международных соревнованиях, достойно представляет уральскую школу биатлона», — подчеркнул глава региона.

Он пожелал Антону Шипулину новых побед, отличной спортивной формы, уверенности в своих силах, счастья и здоровья.

Одновременно Евгений Куйвашев поблагодарил спортсмена за активное участие в благотворительной деятельности.

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Областная газета Свердловской области

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