Евгений Куйвашев поздравил свердловского спортсмена Антона Шипулина с юбилеем

Антону Шипулину исполнилось 30 лет. Фото: Алексей Кунилов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил победителя Олимпийских игр и чемпионата мира по биатлону Антона Шипулина с 30-летием. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

«Горжусь тем, что такой выдающийся спортсмен, как Вы, защищает честь Свердловской области на российских и международных соревнованиях, достойно представляет уральскую школу биатлона», — подчеркнул глава региона.

Он пожелал Антону Шипулину новых побед, отличной спортивной формы, уверенности в своих силах, счастья и здоровья.

Одновременно Евгений Куйвашев поблагодарил спортсмена за активное участие в благотворительной деятельности.