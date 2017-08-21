Банк «Северо-Восточный Альянс» лишился лицензии

Как сообщает пресс-служба Центрального Банка, сегодня была отозвана лицензия Банка «Северо-Восточный Альянс».

Это небольшой по размеру активов московский банк, ориентированный в своей деятельности на кредитование юридических лиц, преимущественно оказывающих услуги финансового посредничества, а также на работу на рынке ценных бумаг. Банк не входил в систему страхования вкладов и не был заинтересован в развитии розничного направления.

Как заявляет ЦБ РФ, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, в связи с чем в деятельности банка возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и реальная угроза интересам его кредиторов.

Бизнес-модель банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объёма «неработающих» активов. При этом банк систематически уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов.