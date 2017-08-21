Экономика 21 августа 2017, 13:10

Треть акций КРК «Уралец» продадут с аукциона

Правительство продает с аукциона треть акций КРК «Уралец».

Правительство продает с аукциона треть акций КРК «Уралец». Фото: Павел Ворожцов

Правительство свердловской области подписало распоряжение о приватизации акций культурно-развлекательного комплекса «Уралец». Треть акций КРК пустят с молотка.

Как сообщает пресс-служба МУГИСО, в общей сложности на аукцион выставлены 401 844 обыкновенные именные акции АО «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец», что составляет 33,99% уставного капитала общества.

Известно, что приватизация будет осуществляться через продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой подачи предложений. Первоначальная стоимость единого лота акций была определена независимым оценщиком и составляет 259 335 000 рублей.

Решение об условиях приватизации акций в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области будет принято до 1 октября 2017 года.

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Областная газета Свердловской области

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