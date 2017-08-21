Проект по развитию ядерной медицины на Среднем Урале получит заём в 100 миллионов рублей

Радиофармпрепараты востребованы при борьбе с онкологическими заболеваниями. Фото: Алексей Кунилов

Институт реакторных материалов (Заречный) получит заём в 100 млн рублей на проект, направленный на изготовление радиофармпрепаратов и радиационных источников для ядерной медицины и промышленности. Такое решение принял экспертный совет Фонда технологического развития Свердловской области (ФТРП).

Как сообщает областной департамент информполитики, речь идёт о проведении исследований по созданию источников на основе радиоизотопов. Такие материалы могут быть использованы в промышленности и медицине. Стоит отметить, что этот проект первым на Среднем Урале получил одобрение свердловского ФТРП.

— Реализация первого одобренного фондом проекта позволит организовать на территории Свердловской области высокотехнологичное производство радиофармпрепаратов и радиационных источников для ядерной медицины и промышленности, — прокомментировал региональный министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.