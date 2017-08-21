На Урале обнаружена уникальная для истории находка из древнего мира

Уникальные находки встречаются даже на такой небольшой, казалось бы, глубине. Фото: пресс-служба УрФУ

Исследователи из Института археологии РАН, Свердловского областного краеведческого музея и Уральского федерального университета обнаружили навершие эпохи позднего мезолита. Находка уникальна — она может изменить всё представление о появлении и развитии культуры на Урале, сообщает пресс-служба УрФУ.

Навершие было найдено при раскопках на Горбуновском торфянике под Нижним Тагилом. Оно представляет собой гальку с пробитым отверстием и выгравированным по краям узором и относится к эпохе позднего мезолита (более 8 тысяч лет назад). Подобных находок на Урале всего штук пять — причём, как говорят, археологи, они были найдены «в неясном контексте»: на стоянках с перемешанным слоями, что не позволяло установить точный возраст предметов. Ранее считалось, что такие артефакты принадлежат более поздним эпохам — неолиту или бронзе. Отделить при раскопках разные периоды мезолита, чтобы точнее установить этапы развития истории, также было проблематично.

Теперь маленькая галька может перевернуть представление о развитии истории и культуры Урала: она даст новое понимание развития эпох и эволюционирования местных древних людей. Уникально каменное навершие ещё и тем, что, по словам учёных, принадлежало человеку статусному. Это не бытовой предмет, а символическая вещь из области духовной культуры - таким диском, да ещё и с узорами, могло владеть только лицо высокого ранга.

Спустя оговорённые три года изучения артефакты будут переданы в Свердловский областной краеведческий музей— там взглянуть на находки сможет любой желающий.

Добавим, что с 3 июля по 12 августа археологи также нашли много древних артефактов: костяные элементы оружия, бытовые предметы, кухонную утварь, шлифованные рубящие орудия. Всем изделиям по 6-11 тысяч лет.