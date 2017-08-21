Экс-сотрудница московского банка пойдет под суд по делу о хищении 1 млрд рублей

Дело в отношении бывшего заместителя начальника кредитного отдела одного из банков Москвы по делу о хищении на сумму свыше одного миллиарда рублей направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба столичного МВД.

По данному факту возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") и статьёй 159 УК РФ ("Мошенничество").

Правоохранительными органами установлено, что женщина, используя свое служебное положение и действуя в сговоре с соучастниками, заключала кредитные договоры между банком и подконтрольными фиктивными коммерческими организациями. На основании этих документов банк выдал нескольким компаниям кредиты на общую сумму, превышающую один миллиард рублей.

"В отношении предполагаемого организатора противоправной схемы уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ ("Мошенничество") выделено в отдельное производство", – говорится в сообщении.