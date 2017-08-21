В Екатеринбурге энергетики заключат договоры напрямую с потребителями из-за долга УК в 44 миллиона рублей

В Екатеринбурге «УК Мастер» задолжала поставщику тепла 44 млн рублей. Отопительный сезон находится под угрозой срыва.

Как сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», из-за неготовности управляющей компании к отопительному сезону, поставщик ресурса предложит 31 субабоненту заключить прямые договоры.

«УК «Мастер» приобретает по договору теплоснабжения тепловую энергию для перепродажи потребителям, объекты которых подключены к тепловым сетям, находящимися во владении организации-перепродавца. Обязательства по оплате энергоресурсов управляющая компания не выполняет. Её долг с сентября 2014 по апреля 2017 превысил 44,4 млн рублей», - говорится в сообщении поставщика ресурса.

Энергосбыт уже направил конечным потребителям должника уведомления возможных сложностях с подачей теплоресурсов в осенне-зимний период 2017-2018 гг. Договор поставки теплоэнергоресурса, заключённый напрямую с теплоснабжающей организацией, позволит избежать добросовестным потребителям угрозы отсутствия тепла зимой.

Отмечается, что на недобросовестную обслуживающую организацию ежемесячно подаются исковые заявления о взыскании долга. На данный момент в Арбитражном суде Свердловской области находится четыре дела на 12,9 млн рублей. Еще десять исполнительных листов на 30 млн уже переданы в службу судебных приставов.