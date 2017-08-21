Общество 21 августа 2017, 14:31

В Общественной палате РФ прошла первая презентация Карты возможностей особого ребёнка

Карта возможностей особого ребёнка позволит в несколько кликов выстроить "индивидуальный маршрут развития" для детей с ограниченными возможностями.

Карта возможностей особого ребёнка позволит в несколько кликов выстроить "индивидуальный маршрут развития" для детей с ограниченными возможностями. Фото: Павел Ворожцов

В Общественной палате РФ прошла презентация пилотной Карты возможностей особого ребёнка. Проект продолжает совершенствоваться, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, Карта возможностей особого ребёнка - это виртуальный путеводитель по объектам инфраструктуры для детей-инвалидов. На карту будут нанесены учреждения общего и дополнительного образования, спортивные и досуговые центры, больницы и поликлиники.

Родители и опекуны получат возможность в несколько кликов подобрать «индивидуальный маршрут ребёнка» с учётом расположения подобных учреждений, условий, наличия необходимых специалистов. Важнейшим преимуществом Карты разработчики считают её интерактивность — все заинтересованные лица смогут вносить туда новые объекты и редактировать информацию об уже существующих, чтобы поддерживать актуальность базы данных.

Найти нужное заведение можно будет с помощью поиска по словам или воспользовавшись специально разработанными фильтрами: по стоимости, образованию, особенностям развития ребёнка, типу учреждения.

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