Земства 21 августа 2017, 14:29

Татьяна Мерзлякова выступила на митинге обманутых дольщиков в Екатеринбурге

Татьяна Мерзлякова встретилась с обманутыми дольщиками.

Татьяна Мерзлякова встретилась с обманутыми дольщиками. Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выступила на митинге обманутых дольщиков и пайщиков. Речь шла о ЖК «Кольцовский Дворик», ЖК «Новый Уктус», ЖК «Авиатор» и Щербакова, 20.

Как сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Свердловской области, в ходе согласованного пикета омбудсмен ответила на волнующие вопросы граждан вопросы практически по каждому проблемному объекту.

По словам Татьяны Мерзляковой, в настоящее время в регионе создана координационная межведомственная комиссия под руководством первого заместителя губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова, которая уполномочена решать вопросы, связанные с защитой прав дольщиков и пайщиков.

На сегодняшний день в реестре проблемных объектов находятся 17 строек, планируется, что пять из них будут сданы в эксплуатацию уже в этом году. Про остальным долгостроям ведётся разбирательство.

В заключении омбудсмен пообещала регулярно встречаться с представителями дольщиков от каждого объекта и доводить до людей итоги заседаний координационной комиссии. Первая такая встреча состоится во вторник в офисе регионального уполномоченного по правам человека.

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Областная газета Свердловской области

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