Владимир Путин уволил первого заместителя Министра юстиции РФ Сергея Герасимова

Владимир Путин уволил Сергея Герасимова. Фото: официальный интернет-портал правовой информации

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ об освобождении Сергея Герасимова от должности первого заместителя министра юстиции России. Соответствую документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этот указ вступает в силу со дня подписания.

Судя по биографии чиновника, размещённой на сайте Минюста РФ, на посту первого заместителя главы этого ведомства Сергей Герасимов трудился с октября 2014 года. Ранее он в более трёх лет был заместителем министра внутренних дел РФ.