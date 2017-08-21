Земства 21 августа 2017, 15:17

Энергетики «МРСК Урала» освоили WhatsApp и Telegram

В мессенджерах можно задать любой вопрос про электроэнергетику.

В мессенджерах можно задать любой вопрос про электроэнергетику. Фото: Владимир Мартьянов

Жители Свердловской, Челябинской областей и Пермского края теперь могут получить круглосуточную online-консультацию энергетиков «МРСК Урала» через WhatsApp и Telegram.

Как сообщает пресс-служба компании, с помощью нового сервиса в мессенджерах можно задать любой вопрос, касающийся электроэнергетики, в том числе и частного характера. Например, можно узнать информацию о технологическом присоединении объектов, организации учёта, оказании услуг по передаче электроэнергии, несоответствии её качества и перерывах в электроснабжении.

Круглосуточные консультации в WhatsApp осуществляются по номеру 8-912-2901-220, в Telegram - по никнейму @mrskural.

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Областная газета Свердловской области

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