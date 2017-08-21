Энергетики «МРСК Урала» освоили WhatsApp и Telegram

В мессенджерах можно задать любой вопрос про электроэнергетику. Фото: Владимир Мартьянов

Жители Свердловской, Челябинской областей и Пермского края теперь могут получить круглосуточную online-консультацию энергетиков «МРСК Урала» через WhatsApp и Telegram.

Как сообщает пресс-служба компании, с помощью нового сервиса в мессенджерах можно задать любой вопрос, касающийся электроэнергетики, в том числе и частного характера. Например, можно узнать информацию о технологическом присоединении объектов, организации учёта, оказании услуг по передаче электроэнергии, несоответствии её качества и перерывах в электроснабжении.

Круглосуточные консультации в WhatsApp осуществляются по номеру 8-912-2901-220, в Telegram - по никнейму @mrskural.