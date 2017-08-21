У ЦПКиО благоустроили дизайнерскую набережную

Перейти дорогу можно будет быстро и безопасно. Фото: пресс-служба Clever Park

Набережная у Clever Park кардинально преобразилась ко Дню города: там появилась пешеходная зона, дизайнерские скамейки, деревья и трёхуровневое освещение. Также под мостом организован пешеходный переход, сообщает пресс-служба Clever Park.

«Перезагрузку» набережной полностью за свой счёт реализовала строительная компания Acons Group в качестве подарка жителям ко Дню города. Теперь, чтобы попасть из ЦПКиО или спорткомплекса «Луч» на улицу Луначарского, пешеходам не нужно будет идти до Машинной — можно просто пересечь дорогу под мостом.

Берег реки озеленили и благоустроили для прогулок: сформировали «живые стены» из кустарников, организовали трёхуровневое ландшафтное и линейно-светодиодное освещение, установили урны и вазоны из антивандального бетона. Отдохнуть можно будет на дизайнерских скамейках или на широких ступенях специально спроектированных лестниц. Вдоль дорожек появились сосны, берёзы, липы, ивы, яблони, черёмуха и сирень: всего 86 деревьев и кустарников возрастом 20-25 лет.

На этом проект благоустройства набережной не заканчивается — постепенно строители превратят берега Исети в прогулочную зону до самого ЦПКиО.