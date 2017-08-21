Смог и жара продержатся в Екатеринбурге еще четыре дня

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Уральские синоптики продлили предупреждение о смоге над Екатеринбургом. Дышать вредными примесями придётся ещё четыре дня.

Как сообщает пресс-служба Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе метеорологические условия продержатся с 20 часов 21 августа до 20 часов 25 августа. Также продлено и соответствующее предупреждение о первой степени опасности.

При этом метеостанции Уральского УГМС задымлённости приземного воздуха в текущий период по-прежнему не отмечают.

Кроме того, по данным синоптиков, 21-25 августа в Пермском крае, Свердловской, Челябинской и Курганской областях ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов выше климатической нормы.

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее предупреждение о смоге синоптики рассылали 16 августа. Неблагоприятные погодные условия должны были продлиться до вечера 21 августа.