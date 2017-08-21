Под Нижним Тагилом ищут пропавший в годы ВОВ самолёт ИЛ-2

Летательный аппарат потерпел крушение в 50 км от Нижнего Тагила в мае 1942 года. Фото: Владимир Рыкшин

Специальная экспедиция отправляется с 21 по 27 августа к горе Старик-Камень в районе Нижнего Тагила. Здесь будет проходить поиск пропавшего в годы Великой Отечественной войны самолёта Ил-2, часть обломков которого были найдены два года назад.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, в поисках будут задействованы члены региональных отделений общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» из Самарской, Курганской, Свердловской областей и Республики Татарстан, а также представители молодёжного отдела епархии.

Известно, что летательный аппарат потерпел крушение в 50 км от Нижнего Тагила в мае 1942 из-за плохих метеоусловий. Предположительно, в той авиакатастрофе погибли шесть человек.

Обломки самолёта в районе горы Старик-Камень в 2015 году нашёл житель Нижнего Тагила. Как ранее сообщала «ОГ», впоследствии на месте крушения были обнаружены два двигателя с номерами, шасси, фрагменты обшивки, гильзы от сигнальной ракетницы, а также инструменты, пуговицы, монеты 1939 года и человеческие останки.

Ещё через два года участники поисковых отрядов нашли на том же месте орден Ленина, принадлежавший директору Воронежского авиационного завода Матвею Шенкману, который первым наладил производство знаменитого штурмовика Ил-2.

По окончании экспедиции под Нижним Тагилом на месте трагедии будет отслужена лития.