Количество поступивших на контракт в УрФУ превысило показатели прошлого года

Желающих поступить в Уральский федеральный стало больше. Фото: Алексей Кунилов

18 августа в УрФУ завершился приём документов на контрактную основу очной и очно-заочной формы. По предварительным данным, количество заключённых контрактов превышает показатели прошлого года на 14%.

Как сообщает пресс-служба УрФУ, по данным на 21 августа в вуз поступило 6 040 абитуриентов — из них 3 827 попали на бюджет, 2 213 будут учиться на платной основе. В прошлом году в этот же день было подписано только 2 800 приказов о зачислении.

Приём продолжается — до 27 октября можно подать документы на заочную форму обучения, до 28 октября — в магистратуру и до 1 октября — в аспирантуру на платную основу.