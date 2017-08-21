Свердловские спасатели предупреждают об аномальной жаре

Спасатели просят быть аккуратнее с огнём и соблюдать правила безопасности на воде. Фото: Алексей Кунилов

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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

В МЧС предупредили об аномально жаркой погоде. Уральские спасатели просят быть осторожнее с огнём в лесу и соблюдать правила безопасности при купании.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, всю предстоящую неделю в регионе ожидается аномально жаркая погода, в отдельных территориях температура воздуха будет подниматься до +30 градусов.

В связи с этим спасатели просят свердловчан быть предельно внимательными при обращении с огнём и пожароопасными предметами.

Кроме того, в МЧС обратились к муниципальным властям и ответственным ведомствам. Для предотвращения возгораний им рекомендовано усилить работу с населением, активно использовать ресурс сельских старост, межведомственных профилактических групп и полномочия надзорных служб.

Также свердловские спасатели выпустили памятку для населения по правилам безопасности на воде. Как отмечают в МЧС, безопаснее всего купаться на официально допущенных к эксплуатации пляжах, где постоянно дежурят медики и спасатели.

«Находясь в походе или отдыхая на диком водоёме, не забывайте об опасностях, которые таит вода. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомом месте, не заплывайте далеко. Из других правил, которые помогут сохранить жизнь: не устраивайте игр в воде, связанных с захватами, не плавайте на надувных матрасах или камерах, не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в памятке ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее с предупреждением относительно жары и смога выступили синоптики. По данным специалистов, неблагоприятные погодные условия продержаться до 25 августа.