Discovery Channel расскажет об Уралвагонзаводе

Уральцы танки станут главными героями телепередачи Discovery Channel. Фото: пресс-служба Discovery Channel

С 20 сентября Discovery Channel начнёт показ телепрограммы, рассказывающей об Уралвагонзаводе. Эта телепередача будет выходить под названием «Танки» по будням в 21 ч. (время московское).

Как пояснили в пресс-службе компании «Медиа Альянс» (распространителя в России телеканала Discovery Channel), эта телепередача подговлена в рамках цикла программ «Сделано в России». Основной акцент в телепередаче «Танки» будет сделан на истории легендарного российского танка Т-52.

Кроме того, в рамках того же цикла выйдут телепередачи «Балтфлот» (о моряках Балтийского флота), «Платформа» (о добыче газа на морском шельфе острова Сахалин), «Горная бригада» (о российских пограничниках), «Хранители земли леопарда» (о национальном парке «Земля леопарда»), «Сапёры» (о российских сапёрах).