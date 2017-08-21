Культура 21 августа 2017, 17:28

Discovery Channel расскажет об Уралвагонзаводе

Цех Уралвагонзавода

Уральцы танки станут главными героями телепередачи Discovery Channel. Фото: пресс-служба Discovery Channel

С 20 сентября Discovery Channel начнёт показ телепрограммы, рассказывающей об Уралвагонзаводе. Эта телепередача будет выходить под названием «Танки» по будням в 21 ч. (время московское).

Как пояснили в пресс-службе компании «Медиа Альянс» (распространителя в России телеканала Discovery Channel), эта телепередача подговлена в рамках цикла программ «Сделано в России». Основной акцент в телепередаче «Танки» будет сделан на истории легендарного российского танка Т-52.

Кроме того, в рамках того же цикла выйдут телепередачи «Балтфлот» (о моряках Балтийского флота), «Платформа» (о добыче газа на морском шельфе острова Сахалин), «Горная бригада» (о российских пограничниках), «Хранители земли леопарда» (о национальном парке «Земля леопарда»), «Сапёры» (о российских сапёрах).

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (22 августа)

Фото начала 2000-х годов. На крыше Театра музыкальной комедии ещё красуется орден Трудового Красного Знамени. Фото: 1723.ru
Любимый театр областных властей наградили орденом

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

«Реальный театр»

«Реальный театр»