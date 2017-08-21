Облизбирком сообщил имя самого богатого кандидата в губернаторы Свердловской области

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.
Избирательная комиссия Свердловской области опубликовала на своей странице в социальных сетях текст информационного плаката, который 10 сентября на губернаторских выборах будет размещён на избирательных участках. Среди приведённых там сведений, в частности, есть данные о доходах кандидатов за 2016 год.
Примечательно, что наибольший доход по итогам прошлого года получил кандидат, выдвинутый от КПРФ, - Алексей Парфёнов. По итогам 2016 года он заработал около 10,7 млн рублей.
На втором, третьем, четвёртом и пятом местах по величине доходов за 2016 год оказались Дмитрий Ионин (3,5 млн рублей), Игорь Торощин (3,4 млн рублей), Дмитрий Сергин (3,35 млн рублей) и Евгений Куйвашев (3,33 млн рублей).
Самый скромный доход по результатам 2016 года получил Костантин Киселёв, выдвинутый партией «Зелёные». Его доход составил около 1,27 млн рублей.