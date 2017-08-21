В Екатеринбурге перед «Ночью кино» пройдёт «Неделя российского кино»

Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" тоже можно увидеть в рамках Недели российского кино. Кадр из фильма.

В преддверии празднования Дня российского кино (27 августа) в екатеринбургском Доме кино открыли Неделю российского кино, в рамках которой с 21 по 27 августа будут показаны шесть отечественных кинолент – лидеров проката 2016–2017 годов.

Ежедневно в Доме кино будут проводиться два сеанса – в 17.00 и в 19.00. На большом экране можно будет увидеть следующие картины: «Большой» Валерия Тодоровского, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Тень» Дмитрия Светозарова, «Рай» Андрея Кончаловского, «Холодное танго» Павла Чухрая и «После тебя» Анны Матисон. Цена билета – 100 рублей.

Стоит отметить, что Свердловская область – единственный регион России, который непосредственно перед Ночью кино проводит ещё и Неделю кино. Как пояснили «ОГ» в Свердловском областном фильмофонде, эта идея возникла по многочисленным просьбам свердловчан: не все могут пойти ночью в кино.

Хотя и сама акция «Ночь кино» в этом году пройдёт в нашей области масштабно. В ней примут участие 112 площадок (в прошлом году их было 82). Из них 84 – это дома культуры, клубы, библиотеки, 28 – кинотеатры области, 8 – кинотеатры Екатеринбурга (Дом кино, «Космос», «Знамя», «Заря», «Гранат», «Парк­Хаус», «Карнавал»). Также в области будут работать три площадки под открытым небом – в Берёзовском (Торговая площадь), в Лесном (Парк культуры и отдыха), в п. Пионерском (Ирбитское МО).

Фильмы, которые будут показывать, выбирались всенародным голосованием. Любой желающий мог зайти на сайт Фонда кино и проголосовать за понравившуюся картину. В итоге победителями стали фильмы: «Кухня. Последняя битва», режиссёр Антон Федотов, «Время первых», Дмитрия Киселёва, «28 панфиловцев», Кима Дружинина и Андрея Шальопы. Юным зрителям будет показан мультфильм «Снежная королева­3: Огонь и лёд» режиссёра Алексея Цицилина. Вход на эти сеансы свободный.