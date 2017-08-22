Политика 22 августа 2017, 09:25

Проголосовать на выборах в Свердловской области теперь можно будет по месту нахождения

Теперь проголосовать будет проще.

Теперь проголосовать будет проще. Фото: Алексей Кунилов

Теперь отдать свой голос можно на любом удобном участке: те, кто 10 сентября будут отсутствовать по месту жительства, получат возможность проголосовать по месту нахождения. Об этом сообщает портал администрации Екатеринбурга со слов пресс-службы Избирательной комиссии.

Экспериментальный проект голосования по месту нахождения будет применён в Свердловской области впервые. Пока что сервис тестируется, но в будущем его функционал может быть расширен.

Чтобы подать заявку о голосовании на любом удобном участке, необходимо обратиться в территориальный избирком или филиал регионального МФЦ. Процедуру упростили и для тех, кто не может явиться туда лично: на портале госуслуг такое заявление можно подать онлайн. Приём продлится до 4 сентября.

Напоминаем, 10 сентября 2017 года в регионе состоятся выборы губернатора Свердловской области. 

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Областная газета Свердловской области

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