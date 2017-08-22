Владимир Пучков объявил режим ЧС на всей территории Ростовской области

Заседание рабочей группы по ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. Фото: Пресс-служба МЧС России.

Глава МЧС России Владимир Пучков ввёл режим чрезвычайной ситуации на всей территории Ростовской области. Работы по ликвидации пожара в Ростове-на-Дону велись всю ночь.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, руководитель ведомства провёл заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«Вводим режим ЧС на всей территории Ростовской области. Это чрезвычайная ситуация федерального уровня», - приводятся слова министра.

Кроме того, глава ведомства потребовал взять на особый контроль все пункты временного размещения, открытые для пострадавших в результате ЧП.

В зоне происшествия функционируют четыре таких пункта на базе трёх школ и лицея. В них находятся 43 человека. В каждом пункте работают оперативные группы Главного управления МЧС по Ростовской области, психологи, медицинские и социальные работники.

«В ПВР должны работать все необходимые службы - медицина, юридическая консультация, четырёхразовое питание для взрослых и для детей. Каждый пострадавший должен получить всю необходимую помощь и поддержку», - подчеркнул министр.

Начальник Южного Регионального центра МЧС России Игорь Одер доложил Владимиру Пучкову, что каждый пострадавший получит 20 тысяч рублей из городского и регионального бюджета. Кроме того, во вторник будет принято решение об оказании материальной поддержки за утраченное имущество.

Напомним, пожар в Кировском районе Ростова-на-Дону произошёл накануне. В общей сложности пламя охватило около 100 строений, в том числе более 80 жилых домов. Общая площадь пожара составила 10 000 квадратных метров. Эвакуированы около 600 человек. К тушению пожара были привлечены 7 вертолётов - пять Ми-8 и два Ми-26 (от МЧС России, Росгвардии и Министерства обороны) и пожарный катер «Вьюн» МЧС России. На очаги пожара было сброшено более 915 000 литров воды. Для усиления группировки с аэродрома Раменское на место ЧС прибыл самолет Ил-76 МЧС России, оснащённый выливными авиационными приборами.

Отмечается, что на данный момент пожар в Ростове-на-Дону локализован, в круглосуточном режиме ведутся работы по проливке конструкций. Всего к работе по ликвидации последствий ЧП были привлечены более 2 000 человек и свыше 200 единиц техники.