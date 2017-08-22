Глава МЧС призвал не допустить ростовской трагедии в других регионах

Глава МЧС Владимир Пучков в ходе заседания правительственной комиссии призвал принять дополнительные меры для предотвращения пожаров, подобных тому, что произошёл в Ростове-на-Дону, в других регионах с жаркой погодой. Аномальная жара стоит в том числе и в Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий ЧП в Ростове-на-Дону, глава ведомства потребовал от руководителей на местах принять дополнительные меры, чтобы не допустить новых возгораний не только в Ростовской области, но и в других регионах, где установилась жаркая и сухая погода.

«Все федеральные структуры должны отработать вопросы в зоне ЧС в Ростове-на-Дону. Нельзя допустить новых очагов, в том числе и в других регионах, где установилась жаркая погода», - приводятся слова министра.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», свердловские спасатели уже выступили со специальным обращением в связи с установившейся на Среднем Урале аномальной жарой. Всю ближайшую неделю температура воздуха в регионе будет подниматься до +30 градусов. В связи с этим, свердловчан попросили быть предельно внимательными при обращении с огнём и пожароопасными предметами.

По факту пожара в Ростове-на-Дону указом Владимира Пучкова в Ростовской области был введён режим ЧС. Министр назвал данное происшествие чрезвычайной ситуацией федерального уровня.