На 89-м году жизни скончалась актриса и писательница Зоя Степанова

На 89-м году жизни скончалась актриса и писательница Зоя Степанова. Об этом сообщает сайт Союза кинематографистов РФ.

Напомним, Зоя Степанова родилась в Москве. Окончила в 1947 году ВГИК (мастерская Б.А. Бабочкина). После этого она была зачислена в штат Московского государственного театра киноактёра, где и прослужила более сорока лет.

Первая работа — фильм «Верные друзья», вышедший на экраны в 1954 году, также она снялась в таких фильмах как «Большая перемена» (лечащий врач Федоскина), «Трое вышли из леса» (Кира Строганова), «Время желаний» (жена Андрея Сергеевича). Стоит отметить и выдающиеся роли в спектаклях «Дядюшкин сон», «У опасной черты», «Простушка и воспитанная», «Суровое поле», «Третье поколение», «Ах, сердце», «Целуй меня, Кэт!», «Восемь женщин» и другие.

Помимо этого, Зоя Степанова принимала участие в фильмах «Человек с ордером на квартиру» (Człowiek z M-3, Польша), «Самозванец с гитарой» (Big Beat — Mocne uderzenie, Польша), «Большие маневры» (Les Grandes Manoeuvres, Франция) —как актер озвучивания.

В 2005 году вышел её первый сборник рассказов и стихов «Курьёзные истории, или Сон в руку».