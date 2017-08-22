Для россиян открылась горячая линия по денежным сборам в школах

Денежные сборы - больная тема для многих школ. Фото: Александр Зайцев

Горячая линия «Школьные сборы: незаконные требования или вынужденная мера» открылась в Общественной палате РФ. Граждане смогут получить консультации от специалистов и заявить о сборах денег в школах.

Ежегодно родители многих школьников сталкиваются с просьбами сдать деньги на учебники, новые парты, ремонт класса, подарки учителям. При этом в Конституции РФ гарантируется право на образование, и это право должно быть предоставлено бесплатно.

Горячая линия, организованная Общественной палатой РФ, призвана выявить такие случаи, систематизировать их и оценить готовность школ к новому учебному году. Все обращения будут рассмотрены и направлены в соответствующие надзорные органы.

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