Общество 22 августа 2017, 11:00

В сети появилось видеообращение устроившего резню в Сургуте террориста

В сети опубликовано посмертное видеообращение, предположительно, террориста, который устроил кровавую резню в Сургуте. Ответственность за нападение взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство».

Как сообщает РИА Новости, видео появилось на русскоязычном сайте Furat Media, информационного подразделения запрещённого в России «Исламского государства».

Согласно опубликованному обращению, нападение совершил Масауд аль-Сургути. На видео видно, как он присягает на верность лидеру запрещённой террористической организации на фоне флага группировки и призывает мусульман организовывать атаки на «неверных».

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», информация о нападении на прохожих на улице Бажова неизвестного мужчины в маске появилась 19 августа. По данным ГУ МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, на место происшествия прибыл ближайший наряд ППС. При задержании гражданин оказал сопротивление полицейским. После предупредительного выстрела в воздух нападавший был ликвидирован. Мужчина успел нанести ножевые ранения семерым прохожим. Все они госпитализированы в медицинские учреждение Сургута. 

По словам главы города Вадима Шувалова, один из пострадавших в результате атаки остаётся в крайне тяжёлом сотоянии. Три человека уже переведены из реанимации.

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Областная газета Свердловской области

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