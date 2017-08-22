Общество 22 августа 2017, 11:15

В Екатеринбурге откроется региональный исторический парк

Уральцам предложат интересный способ изучать родную историю.

Уральцам предложат интересный способ изучать родную историю. Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ

3 сентября в Екатеринбурге откроется региональный мультимедийный исторический парк «Россия — моя история. Свердловская область». Об этом сообщил федеральный портал «Российское образование» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

Парк станет «живым учебником» по истории и культуре Уральского региона. В нём расположится галерея знаменитых личностей и экспозиции, иллюстрирующие ключевые периоды Российского государства.

Подготовкой парка занимались специально созданные рабочая и экспертная группы из уральских историков и краеведов, сотрудников музеев, библиотек, архивов и екатеринбургской митрополии Русской православной церкви. Все экспозиции были одобрены Минобрнауки РФ.

Напомним, один такой мультимедийный парк уже функционирует в Москве с декабря 2015 года. В скором времени аналоги будут открыты и в ряде других крупных городов России: Санкт-Петербурге, Тюмени, Волгограде, Казани, Ставрополе.

В число поклонников проекта вошло уже 3 миллиона человек по всей России.  

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