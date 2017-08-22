Аркадий Чернецкий предложил перенести в Екатеринбург Минпромторг России

Аркадий Чернецкий порассуждал о возможно переносе столицы из Москвы в Екатеринбург. Фото: Алексей Кунилов

Член Совета Федерации России, почётный гражданин Екатеринбурга Аркадий Чернецкий прокомментировал идею о переносе столицы из Москвы в Екатеринбург. По словам бывшего мэра города — обсуждать перенос не имеет смысла, поскольку «это из области фантазий».

Между тем, в своём комментарии для «ОГ», Аркадий Чернецкий предложил альтернативные варианты развития данной темы. В частности, по мнению политика, имеет смысл рассредоточить государственные органы власти. Например, перенести в Екатеринбург Министерство промышленности и торговли РФ, поскольку Свердловская область традиционно считается промышленным регионом. Сенатор выразил уверенность, что такой шаг может дать серьёзный импульс для развития Среднего Урала.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», с инициативой о переносе столицы «за Урал» к Владимиру Путину обратился председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Идея вызвала бурную дискуссию в социальных сетях. Так, предложение общественника резко осудил мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник на своей странице ВКонтакте назвал данную инициативу «гениальной».

Затем представитель «Единой России» Дмитрий Орлов предложил на странице в Facebook перенести столицу именно в Екатеринбург. На следующий день перенос поддержал уральский драматург Николай Коляда.